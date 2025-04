SUBSTITUTOS

Saiba quais zagueiros da base do Bahia são cotados por Ceni para substituir Kanu lesionado

O zagueiro titular saiu de campo sem andar no jogo contra o Mirassol pela terceira rodada do Brasileirão neste domingo (13)

A torcida tricolor na Fonte Nova recebeu uma preocupação a mais além do empate com o Mirassol pela terceira rodada do Brasileirão neste domingo (13). Em campo, aos dez minutos do primeiro tempo, o zagueiro titular Kanu foi lesionado, e saiu de maca, sem andar por conta própria.>