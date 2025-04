BRASILEIRÃO

Ceni critica atuação do Bahia contra o Mirassol: 'Primeiros minutos são os piores que já jogamos esse ano'

O tricolor empatou em 1 a 1 com o Mirassol pela terceira rodada do Brasileiro neste domingo (13)

Marina Branco

Publicado em 13 de abril de 2025 às 22:47

Rogério Ceni Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O torcedor tricolor não saiu satisfeito do empate em 1 a 1 com o Mirassol na Fonte Nova neste domingo (13), e Rogério Ceni também não. Decepcionado com a qualidade de jogo do Bahia em campo no confronto, o técnico criticou a atuação do time na coletiva pós-jogo, angustiado por aumentar a sequência sem vencer no Brasileirão.>

No primeiro tempo, o placar foi aberto por Gabriel, do Mirassol, e igualado por Erick Pulga, sem gols na segunda etapa. Para Ceni, a postura do elenco nos primeiros minutos em campo foi decisiva para o empate, tendo sido os piores minutos jogados do Esquadrão em toda a temporada até aqui. >

"Início do jogo é determinante para o resultado final. A gente não pode buscar um resultado expressivo no Uruguai e se acomodar no jogo seguinte. A postura que entramos foi determinante para depois, no final, correr atrás, e aí logicamente que com o cansaço, as trocas, nós vamos cansando", avaliou. >

"Falei com eles que não podemos nos dar ao luxo de entrar tão fora de foco como entramos nos primeiros 20, 25 minutos. Mirassol é um bom time, está muito ligado à nossa postura. A gente de todas as maneiras começa a se abrir, a sofrer contra-ataques. Primeiros 20, 30 minutos são os piores que jogamos esse ano", criticou.>

Para o professor, um dos maiores problemas está na saída de bola, atrapalhada por desarmes do mirassol ou chutes mal direcionados do Bahia. "Todo mundo que marca sob pressão dificulta a saída e tem dificuldade defensiva. O Santos fez isso e fizemos o gol. Trabalhamos para sair jogando ou atacando os espaços. Nos primeiros 15 minutos não conseguimos jogar", opinou. >

"Depois, jogamos de maneira normal, conseguimos sair jogando mais vezes, criando mais oportunidades. É difícil para todo mundo, mas gasta energia do adversário, tem que encontrar o espaço, o passe. Quando estoura é sempre mais difícil para conter o ataque em velocidade do adversário", completou.>