QUEM GANHA?

Inteligências artificiais preveem resultado da partida entre Bahia e Mirassol no Brasileirão

ChatGPT e Meta AI acreditam no triunfo do Bahia, mas com placares diferentes

Marina Branco

Publicado em 13 de abril de 2025 às 15:00

ChatGPT e Meta AI Crédito: ChatGPT

Todo torcedor fica ansioso às vésperas de um jogo de seu time, sonhando em antecipar o resultado do confronto. Mesmo que isso não seja possível, a ansiedade pode diminuir com as conversas, palpites ou até tecnologias que tentam prever o futuro. Por isso, o CORREIO perguntou a opinião do ChatGPT e da Meta AI, do WhatsApp, sobre o confronto entre Bahia e Mirassol pela terceira rodada do Brasileirão neste domingo (13). >

A partida acontecerá na Arena Fonte Nova, com a bola rolando às 16h e o Bahia buscando seu primeiro triunfo na competição, após empatar com Santos e Corinthians nas rodadas passadas. Quanto ao resultado, GPT e Meta concordaram no vencedor, mas não no placar. >

Para ambos, o jogo termina com triunfo do Bahia. De acordo com o GPT, o tricolor tem chances de vencer por 2 a 1: ​"De acordo com análises estatísticas, o Bahia tem 40% de probabilidade de vitória, o empate possui 33% de chance, e o Mirassol tem 27% de probabilidade de vencer. O placar mais provável é uma vitória do Bahia por 2 a 1​", avaliou o GPT. ​>

"Recentemente, o Bahia conquistou uma vitória significativa contra o Nacional pela Libertadores, com um golaço de Erick Pulga, o que pode elevar a moral da equipe para o confronto contra o Mirassol. ​Por outro lado, o Mirassol tem enfrentado dificuldades em suas partidas recentes, especialmente como visitante, o que pode influenciar seu desempenho no próximo jogo. Considerando esses fatores, o Bahia é apontado como favorito para o confronto contra o Mirassol", analisou.>

Já a Meta AI foi mais direta, mas incluiu até mesmo os autores dos gols: "O Bahia vence por 2 a 0, e abre o placar com um gol de Everaldo aos 20 minutos do primeiro tempo, após uma jogada individual que deixou a defesa do Mirassol no chão".>