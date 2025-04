TRÊS PONTOS

'Nós ganhamos de um campeão de Libertadores', comemora Rogério Ceni após vencer o Nacional

O Bahia encontrou o clube uruguaio pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores fora de casa nesta quarta-feira (9)

Marina Branco

Publicado em 9 de abril de 2025 às 22:18

Rogério Ceni Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A missão do Bahia era uma - e ele cumpriu. 35 anos depois, o tricolor baiano volta a vencer na Libertadores, pela primeira vez na história em uma partida fora de casa. Time feliz, torcedor em êxtase, e técnico orgulhoso, como deixou claro Rogério Ceni na coletiva após o jogo contra o Nacional-URU que terminou em 1 a 0 com gol de Erick Pulga.>

Vindo de uma marca histórica, Ceni ressaltou a importância do jogo desta quarta-feira (9) para a história do clube: "Acho que é muito importante até para a história do clube. Para a grandeza, para onde a gente quer caminhar no futuro. Ter essa experiência, e nós não ganhamos de uma equipe qualquer. Nós ganhamos de um campeão de Libertadores, nós ganhamos de uma equipe que tem tradição na história e que não é fácil para ninguém vir jogar aqui, independente do momento".>

"Não é fácil. Em Copa Libertadores, é sempre muito difícil enfrentar o Nacional. Então, eu acho que o triunfo é mais importante pelo Bahia, pelas pessoas que torcem pelo Bahia, por aqueles que vieram até aqui, que foram muitos, e aqueles que nos apoiaram de Salvador e que torceram para a gente. Que terão a oportunidade de domingo vir no Campeonato Brasileiro e em outras rodadas pela Copa Libertadores poderão estar junto da gente, passando a energia que tanto nos contagia quando nós jogamos em casa", completou.>

Hoje, a missão é comemorar, e celebrar o jogo conquistado: "Manter o zero no placar, fora de casa, em Copa Libertadores, é algo que é para poucos. Em poucos jogos, você vem fora de casa e consegue se manter firme. Claro, tem times que são mais experientes, que nos últimos 20, 25 anos, jogaram 15, 16 Copa Libertadores, e vão ganhando experiência".>

"Nós, em sentido de time, nesse século, é a primeira vez que a gente participa. Então nós vamos cometer talvez mais erros do que outros clubes cometeriam, mas hoje foi uma partida perfeita no sentido defensivo. Acho que isso é de se comemorar. Fazia alguns jogos que a gente sofria gols, e uma média de gols que aumentou nos últimos jogos. Hoje, passar com zero foi importante", comemorou.>

Para ele, a Libertadores que vem conquistando com o Bahia representa um capítulo importante em sua história pessoal e sua carreira como treinador. "Eu primeiro sou apaixonado pelo meu trabalho, por aquilo que eu faço. Eu gosto muito, me dedico bastante, me cerco de pessoas boas para trabalhar comigo. De gente que tem experiência internacional, que pode acrescentar, confrontar muitas vezes até minhas ideias. Eu acho que isso é importante", afirma Ceni.>

"Eu preciso de gente que tenha contrapontos para que a gente possa fazer boas escolhas. É que as pessoas às vezes não entendem, eu trabalho para caramba e tenho um carinho especial porque eu acho que o Bahia pode fazer coisas grandes ao longo do tempo. Talvez não seja no tempo em que as pessoas esperam, talvez as pessoas achem que o Grupo City entrou e pronto, mas não é assim", continua.>

"Mesmo que tivesse dinheiro infinito, nós temos exemplos na Europa. Acho que o maior exemplo é o Paris Saint-Germain vivendo o que está vivendo hoje. Já teve de tudo, e hoje não é tão badalado no sentido de nomes. O City foi a mesma coisa. Nós precisamos crescer, e vai levar tempo, mas quando a gente puder, dentro desse momento que a gente vive, estar levando o nome do Bahia no ponto mais alto, eu acho que é importante tentar se manter entre os dois primeiros", avaliou.>