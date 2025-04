QUEM GANHA?

Inteligências artificiais preveem resultado da partida entre Bahia e Nacional na Libertadores

ChatGPT e Meta AI concordaram no triunfo do Bahia por 2 a 1

Marina Branco

Publicado em 9 de abril de 2025 às 18:00

Bahia na Copa Libertadores Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Todo torcedor fica ansioso às vésperas de um jogo de seu time, sonhando em antecipar o resultado do confronto. Mesmo que isso não seja possível, a ansiedade pode diminuir com as conversas, palpites ou até tecnologias que tentam prever o futuro. Por isso, o CORREIO perguntou a opinião do ChatGPT e da Meta AI, do WhatsApp, sobre o confronto entre Bahia e Nacional-URU pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira (9).>

A partida acontecerá no Parque Central, com a bola rolando às 19h e o Bahia buscando seu primeiro triunfo na competição, após empatar com o Internacional na rodada passada. Quanto ao resultado, GPT e Meta concordaram. >

Para ambos, o jogo termina com triunfo do Bahia por 2 a 1. ​"O jogo promete ser equilibrado. O Bahia tem demonstrado intensidade e organização tática nesta temporada, o que pode ajudá-lo a obter um bom resultado fora de casa. Por outro lado, o Nacional-URU tem apresentado fragilidades defensivas, tendo sofrido 13 gols em 10 partidas pelo Campeonato Uruguaio", avaliou o GPT. ​>

"De acordo com análises especializadas, há uma expectativa de que o Bahia possa vencer por 2 a 1. No entanto, é importante considerar que o Bahia tem enfrentado dificuldades em jogos fora de casa recentemente, como no empate por 2 a 2 contra o Santos na Vila Belmiro, onde o técnico Rogério Ceni reconheceu que a equipe não merecia vencer", completou.>

Já a Meta AI foi mais direta: "O Nacional está em 6º lugar na Liga Uruguaia, com 16 pontos, e vem de uma derrota para o Juventud. No entanto, o time está motivado com a estreia do novo técnico, Pablo Peirano, que tem experiência em outros países da América do Sul".​>

"O Bahia está na mesma posição que o Nacional no grupo, com 0 pontos, e vem de um empate contra o Santos no Brasileirão Série A. O time busca sua primeira vitória como visitante na Libertadores 2025", prosseguiu.>