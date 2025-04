BRASILEIRÃO

Enquete: O que você achou do empate de Bahia e Santos?

Os dois times empataram em 2 a 2 pela segunda rodada do Brasileirão na Vila Belmiro neste domingo (6)

Dois times que ainda não tinham vencido no Brasileirão de 2025, o Bahia buscando quebrar o tabu de não vencer o Santos na Vila Belmiro desde 2012, e Pedro Caixinha tentando garantir seu futuro no Peixe. Todas as narrativas em um único jogo, no Santos e Bahia que terminou em 2 a 2 pela segunda rodada do Brasileirão neste domingo (6). >

Em campo, nada foi decidido até o último segundo dos acréscimos. Com ambos os times se alternando como protagonistas a todo segundo, os gols foram feitos um a um, igualando e virando o placar. De início, o Bahia abriu o jogo, marcando aos 16 do primeiro tempo com gol de Erick. No segundo tempo, a lei do ex marcou presença e colocou o Santos no placar, com gol de Thaciano, ex-Bahia, já aos quatro minutos. >