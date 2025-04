BRASILEIRÃO

Bahia reencontra Santos para acabar com tabu de 13 anos

Os dois times se enfrentam no domingo (6), às 20h30, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão

Marina Branco

Publicado em 6 de abril de 2025 às 05:00

Escudo do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ainda em clima de comecinho, o Brasileirão está começando a despontar as emoções da temporada na segunda rodada, com os jogos neste sábado e domingo. Nos últimos momentos do final de semana, o Bahia encontrará o Santos, às 20h30 do domingão, dentro da famosa Vila Belmiro. >

A primeira semana de Brasileirão não traz boas memórias nem para um, nem para outro. De um lado, o tricolor empatou com o Corinthians por 1x1, placar que seguiu perseguindo o time ao longo da semana com outro 1x1 contra o Internacional, pela Copa Libertadores. >

Já o Peixe vem de uma derrota por 2x1 contra o Vasco em sua estreia no Brasileiro, buscando uma recuperação no campeonato ainda sem a presença de Neymar, principal jogador do alvinegro. >

A missão do tricolor não é simples, mas é muito bem definida - acabar com o jejum de 13 anos sem vencer o Santos na Vila Belmiro. A última vitória foi por 3x1, no dia 29 de agosto de 2012. Além de tentar quebrar o tabu, o time quer conquistar pela primeira vez os três pontos de um jogo de Brasileirão, buscando começar bem na tabela, assim como no ano passado. >

Vindo do melhor Brasileirão feito pelo clube nos pontos corridos, a boa colocação do Bahia no oitavo lugar de 2024 garantiu o acesso à Libertadores depois de 36 anos longe da competição internacional. Agora, a meta é pelo menos repetir o feito, se mantendo no topo da tabela o máximo possível.>

No confronto, dois jogadores do Santos representam uma sensação interessante para o torcedor tricolor. O primeiro deles é Neymar, jogador que voltou ao Campeonato Brasileiro em 2025 e fisgou a atenção de torcidas por todo o país. No entanto, o atacante está vetado, já que vem de um período de cautela em relação a uma lesão na coxa.>

Capitão santista, Neymar já está recuperado, treinou até com bola na sexta-feira (4), aumentando a expectativa dos santistas. No entanto, ele será preparado para a rodada seguinte, quando o time da Vila enfrenta o Fluminense. >

Do lado do Bahia, o capitão Everton Ribeiro também não estará em campo, de fora do confronto pelo cartão vermelho que recebeu na partida de estreia, contra o Corinthians. Aos seis minutos do segundo tempo, uma falta em Talles Magno rendeu o segundo amarelo a Everton, o deixando de fora do jogo no litoral paulista. >

O outro nome, este ainda mais conhecido pelo Bahia, é Thaciano, que em 2024 foi essencial na temporada de ouro tricolor. Contratado pelo Santos em 2025, o jogador reencontrará pela primeira vez seu antigo clube, e já está mirando o placar favorável ao Peixe.>

“Temos a semana para trabalhar e ajustar detalhes para conseguir a vitória em casa. Os três pontos são importantes para a gente e sabemos que, com o nosso torcedor, somos muito fortes”, comentou em coletiva.>

“O carinho pelo Bahia é muito grande, mas hoje defendo as cores do Santos. O campeonato é muito difícil e, em casa, precisamos vencer”, completou. No entanto, a provável escalação do Santos contra o Bahia não inclui Thaciano no time titular.>

Do lado azul, vermelho e branco, o foco é manter o nível que vem sendo jogado na Libertadores da América, como comentou Jean Lucas após a partida com o Internacional: “Acho que a gente tem que ter mais atenção, trabalhar agora durante a semana para a gente fazer um jogo do mesmo nível (contra o Santos), que é muito importante”.>