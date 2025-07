DECEPÇÃO

João Fonseca é derrotado pelo número 103 do mundo e cai na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto

Brasileiro cai diante do australiano Tristan Schoolkate por 2 sets a 0 e volta à quadra no Masters de Cincinnati, em agosto



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 28 de julho de 2025 às 17:45

João Fonseca Crédito: Divulgação/ATP Tour

João Fonseca não conseguiu avançar no Masters 1000 de Toronto e se despediu do torneio logo na primeira rodada. Em uma partida equilibrada, disputada nesta segunda-feira (29), o jovem brasileiro foi superado pelo australiano Tristan Schoolkate, número 103 do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1h34 de confronto. >

Com o triunfo sobre o jovem tenista carioca, Schoolkate avança à segunda rodada da competição e terá pela frente o italiano Matteo Arnaldi, que ocupa a 41ª posição no ranking da ATP. Já o próximo compromisso de Fonseca será o Masters 1000 de Cincinnati, a partir do dia 7 de agosto.>

Na temporada, o tenista brasileiro contabiliza 15 vitórias e 12 derrotas no circuito da ATP e ostenta um título no saibro de Buenos Aires. Ele venceu quatro das nove partidas que disputou em partidas válidas nos Masters 1000.>

João Fonseca 1 de 12

Na cidade canadense, Fonseca voltou a competir sobre a quadra dura, o que não fazia desde o Masters de Miami, em março. De lá para cá, ele jogou apenas no saibro e na grama, com bons resultados tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon - chegou à terceira rodada nos dois torneios de Grand Slam.>

A estreia de Fonseca estava agendada inicialmente para a noite de domingo. Mas a chuva atrapalhou a programação e o jogo foi adiado para a tarde desta segunda, já sob forte calor. Contra um adversário que buscava sua primeira vitória sobre um Top 50, o brasileiro precisou salvar break point logo em seu primeiro game de saque.>

O australiano exibia um tênis agressivo, de poucas trocas de bola e a busca constante por winners. Assim, tirava o brasileiro da sua zona de conforto e não dava ritmo de jogo. Fonseca, por sua vez, elevava sua confiança a cada game de saque mais complicado. Ao mesmo tempo, Schoolkate oscilava nos saques, com uma média de uma dupla falta por game.>

O duelo, equilibrado no set inicial, precisou ser decidido no tie-break, sem nenhuma quebra de saque. O brasileiro começou melhor, mas permitiu a virada do australiano. Até salvou um set point, mas Schoolkate sacou firma na hora decisiva e fechou a parcial em 52 minutos.>