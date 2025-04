EM BUSCA DO TRIUNFO

Bahia encara incógnita pela Libertadores em estreia do novo técnico do Nacional-URU

Os dois times se enfrentam nesta quarta-feira (9) pela segunda rodada do grupo F da Libertadores, às 19h

Marina Branco

Publicado em 9 de abril de 2025 às 05:00

Bahia tem o seu caminho traçado na Copa Libertadores Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A busca do Bahia pelo primeiro triunfo na Libertadores ganha um novo capítulo nesta quarta-feira (9), às 19h, no Estádio Gran Parque Central, Uruguai. Pela segunda rodada do Grupo F, o tricolor encontra o Nacional-URU, em um jogo tão esperado quanto imprevisível. >

Do lado tricolor, a tão esperada volta do capitão Éverton Ribeiro, suspenso contra o Santos no Brasileirão, partida que aconteceu no último domingo (6) e terminou em empate, compondo um calendário exaustivo de jogos toda quarta e domingo.>

Justamente pela intensidade de partidas, o técnico Rogério Ceni tem rotacionado cada vez mais a equipe, entrando com maioria de reservas em partidas como a contra o Peixe. Agora, a expectativa é de que o tricolor volte com o time completamente titular, recolocando em campo os poupados Kanu, Jean Lucas, Erick Pulga e Lucho Rodríguez, artilheiro do clube com sete gols na temporada.>

Já do lado do Nacional, as novidades são ainda maiores. O jogo contra o Bahia será a estreia de Pablo Peirano, técnico de 49 anos recém-contratado do clube. Até então, o time uruguaio vinha jogando com um treinador interino, desde a demissão do antigo técnico Martín Lasarte em 31 de março.>

Após o jogo contra o Santos, o técnico Rogério Ceni já mostrou estar ciente da troca, e se preparar para enfrentar um Nacional com estilo de jogo imprevisível sob novo comando. "Nosso objetivo é vencer. Sabemos que o Nacional trocou de treinador, jogou hoje, venceu acho que de 4 a 0", comentou. >

"Libertadores vai ser difícil, são competições importantes e a gente tenta brigar nas duas. O Nacional, quando joga em casa, incomoda bastante. Vai ser uma batalha gigantesca para voltar com um bom resultado do Uruguai", opinou.>

Nenhum dos dois times venceu na Libertadores até então. A estreia do Bahia, contra o Internacional, terminou em 1 a 1, enquanto o Nacional perdeu de 3 a 0 para o Atlético Nacional, ocupando a lanterna do grupo, logo abaixo do baiano em terceiro lugar. Em compensação, a equipe do Uruguai vem de um triunfo contra o Cerro Largo, por 4 a 0, pela primeira divisão uruguaia, vindo de uma série de três jogos sem vencer. >

No momento, o Nacional é o sexto colocado no Campeonato Uruguaio, com 16 pontos em 10 jogos. O Bahia, por sua vez, está em décimo terceiro, com dois pontos em dois jogos pelo Brasileirão.>

Do outro lado do campo, o torcedor brasileiro encontra até mesmo um nome que já passou pelo Brasileirão. O chileno Eduardo Vargas foi vice-campeão da Libertadores com o Atlético-MG e sondado pelo Vitória no início desta temporada, tendo trocado o rubro-negro pelo Nacional. >