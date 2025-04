LIBERTADORES

Nacional x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Os clubes se enfrentam pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores nesta quarta-feira (9), às 19h

Em busca do primeiro triunfo na fase de grupos da Libertadores, o Bahia enfrentará o Nacional-URU nesta quarta-feira (9), às 19h, no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. Pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores, os dois times buscam melhorar a sequência vivida até então, sem muitos jogos vencidos para ambos os lados nas últimas semanas.>

Do lado tricolor, empates com Corinthians e Santos no Brasileirão, e com o Internacional na estreia da Libertadores. No entanto, já são dez jogos sem perder na sequência do Esquadrão.>