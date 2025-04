BRASILEIRÃO

'O importante é não perder', comenta Willian José sobre empate com o Santos

Bahia e Santos terminaram em 2 a 2 pela segunda rodada do Brasileirão no último domingo (6) na Vila Belmiro

Marina Branco

Publicado em 7 de abril de 2025 às 19:30

Willian José pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia empatou em 2 a 2 com o Santos no último domingo (6), pela segunda rodada do Brasileirão, em um jogo equilibrado. No primeiro tempo, o tricolor jogou com superioridade, e no segundo, foi inferiorizado pelo alvinegro. No pós-jogo, o atacante comentou o resultado, avaliando que o Bahia poderia ter vencido a partida.>

"A gente poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Tivemos três ou quatro ocasiões claras de gol, que não conseguimos. Mas acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom. E no segundo, com as trocas que o Santos fez, acho que tivemos mais dificuldade. A gente também voltou mais a linha para trás", afirmou ele.>

O jogo foi na Vila Belmiro, estádio em que o Bahia não vence o santos há 13 anos. "É muito difícil jogar aqui contra o Santos, a favor da sua torcida. E depois, quando fizeram o gol (no início do segundo tempo), fica mais complicado porque a torcida se empolga. Mas acho que é um ponto muito valioso para nós", disse.>

"A gente está sem perder ainda fora de casa no ano. E a gente quer seguir nessa linha. O importante é não perder. O que a gente quer agora é descansar e pensar no próximo jogo", analisou Willian, que deve ir com o Bahia ao jogo da Libertadores contra o Nacional do Uruguai nesta quarta-feira (9).>

"Fica feliz porque o Bahia, como a gente fala lá, o Bahia é o mundo. E a gente está feliz porque o patamar do Bahia hoje é diferente, está evoluindo muito. Então, a gente pode brigar com os grandes. A gente já brigou três jogos contra o Corinthians, o Internacional e o Santos. Foram três empates que a gente poderia sair com o triunfo. E a gente está feliz porque a gente está conseguindo evoluir, mudar jogadores. Hoje ficaram muitos jogadores que tinham jogado o último jogo e a gente conseguiu dar conta do recado", continuou.>

No entanto, ainda que a equipe esteja equilibrada, houve uma desestruturação no segundo tempo, que permitiu o crescimento do Santos em campo e tirou a vantagem tricolor. "O Rogério até falou no vestiário depois do jogo que a gente não pode fazer isso, não pode mudar assim. A gente faz um gol, a gente recua o time", contou Willian.>

"Quando leva o gol, a gente quer jogar. Isso não pode. Mas a torcida também é emoção. A torcida quer ganhar sempre. Claro que são jogos muito difíceis. O Santos depois, como eu falei, colocou dois jogadores, o Thaciano e o Tiquinho Soares na frente. Eu acho que dificultou mais para nós. E o Soteldo também, um jogador diferente que a gente vê que pode mudar o jogo, como mudou", completou.>

Para ele, o jogo não foi satisfatório para o time: "Claro que a gente não está satisfeito com o resultado, mas é um ponto valioso que pode, lá na frente, fazer diferença. A gente que está ali no campo, a gente tem que saber lidar com a pressão. Claro que quando os caras empataram o jogo, eu acho que a gente sentiu um pouco e recuou".>

Willian também comentou a atuação de Luciano Juba, autor de um gol e uma assistência na partida e comentado por Ceni como destaque do jogo: "E depois, quando tomamos o segundo gol, acho que a gente começou a jogar. Tanto que a gente faz o gol também, um golaço do Juba, que é um jogador diferente, que já vem demonstrando que é um jogador diferente. A gente fala de um jogador completo, que não cansa".>