'Perdemos entrosamento', comenta Rogério Ceni sobre substituições feitas no intervalo contra o Santos

Bahia e Santos empataram em 2 a 2 pela segunda rodada do Brasileirão no último domingo (6)

No último domingo (6), o Bahia empatou com o Santos por 2 a 2 na segunda rodada do Brasileirão, dentro da Vila Belmiro. Em jogo equilibrado, o tricolor abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo com gol de Erick, tomou a virada no segundo tempo e alcançou o empate aos 44 do segundo tempo, com gol de Luciano Juba.>