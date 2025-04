DESTAQUE

Lateral com mais participações em gols da Série A, Luciano Juba faz melhor temporada pelo Bahia

"Jubinha frete grátis" marcou o gol do empate contra o Santos pela segunda rodada do Brasileirão no último domingo (6)

Marina Branco

Publicado em 7 de abril de 2025 às 17:13

Luciano Juba pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A semana de todo tricolor começou melhor nesta segunda-feira (7) por causa de Luciano Juba. Apesar do empate com o Santos em 2 a 2 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro no último domingo (6), a atuação do lateral foi destaque e salvou a alegria (e o ponto) do tricolor nos últimos minutos. >

Foi dele o gol que transformou a derrota em empate para o Bahia aos 44 do segundo tempo, quando Cauly passou a bola e Juba passou por dois santistas, deixou JP Chermont no chão e chutou no canto direito do gol. E não foi só isso - ele também participou do primeiro gol do jogo, dando a assistência para o gol de Erick aos 16 minutos do primeiro tempo.>

Com isso, Juba se consagrou participante dos três gols tricolores no Brasileirão desta temporada até então, se tornando protagonista essencial na equipe. Em cima do Santos, marcou seu primeiro gol em 2025, e sexto envolvimento em gols no ano.>

"Fico muito feliz pela assistência e ainda mais com o gol, o primeiro na temporada. Foi um jogo muito difícil. Largamos na frente, tomamos a virada, mas não baixamos a cabeça. Lutamos e empatamos. Tivemos chances para vencer, mas se não dá pra ganhar, também não podemos perder", comentou ele após o jogo.>

Flutuando como lateral-esquerdo e meia-atacante desde que chegou ao Bahia em setembro de 2023, Juba vem ganhando cada vez mais espaço no clube e no Brasil, com até mesmo especulações de torcedores quanto ao seu merecimento em ser convocado para a Seleção Brasileira.>

Na Série A do Brasileiro, ele se destaca como lateral com mais assistências (seis), participações em gols (sete) e grandes chances criadas (seis) na temporada, tendo sido titular em 11 jogos dos 15 que disputou. Foram 26 passes decisivos no ano, o colocando no segundo lugar do ranking entre laterais. Em termos de cruzamento, Juba tem 31% de acerto, frente a impressionantes 90% de acerto em passes.>

No clube, ele é claramente importante e valorizado - no início deste ano, o time russo CSKA Moscou demonstrou interesse em Juba, recebendo um não antecipado como resposta da diretoria do Bahia. As negociações foram encerradas antes mesmo de avançarem, mantendo o lateral como um dos principais titulares da equipe.>

No Bahia, Juba é reconhecido não só pela versatilidade, como também pela consistência, participando ativamente do esquema tático tricolor. A importância do jogador neste e em jogos no geral é reconhecida também pelo técnico Rogério Ceni, que chegou a mencionar a atuação de Juba como destaque da partida. >

"Hoje eu coloco o Juba, se fosse para escolher, pela participação no gol e tudo. Foi um dos destaques", avaliou o professor. Nas entrevistas pós-jogo, também foi elogiado pelo colega de equipe Willian José, que comentou sua atuação e energia.>

"Um golaço do Juba, que é um jogador diferente, que já vem demonstrando que é um jogador diferente. A gente fala de um jogador completo, que não cansa. Se colocar três dias jogando ali, ele continua jogando sem cansar. E a gente fica feliz pelo sucesso dele, que está demonstrando que é um grande jogador", elogiou.

>

A temporada de Juba

Em 2023, Juba chegou ao Bahia como agente livre, tendo sido carinhosamente apelidado pela torcida de "Jubinha Frete Grátis" por não ter sido efetivamente comprado pelo clube. Desde então, pode-se dizer que ele viveu uma crescente, vivendo o sua melhor sequência atualmente, com suas cinco participações em gols nas últimas sete partidas.>

Seu momento de maior glória no Bahia até então talvez tenha sido o passe que levou o Bahia à fase de grupos da Libertadores, com o gol de Jean Lucas em cima do Boston River. Dessa assistência em diante, ele participou da jogada que fez o gol do título do Baianão em cima do Vitória, e deu assistências nos jogos contra Corinthians e Internacional, além do gol e assistência contra o Santos.>

A crescente é tanta, que nos 63 jogos de 2024, ele deu apenas cinco assistências, frente às seis que já deu em penas 15 jogos de 2025. O próximo compromisso do Bahia, e muito provavelmente de Juba, é na próxima quarta-feira (9), contra o Naciona-URU.>