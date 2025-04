BRASILEIRÃO

'O resultado é justo, não podemos reclamar', avalia Ceni sobre empate de Bahia e Santos

O técnico afirmou que merecia vencer os últimos jogos contra Corinthians e Internacional, mas não contra o Santos

Marina Branco

Publicado em 7 de abril de 2025 às 00:40

Rogério Ceni Crédito: Catarina Brandão/ E.C Bahia

O Bahia e o Santos empataram por 2 a 2 em um jogo muito equilibrado pela segunda rodada do Brasileirão na Vila Belmiro neste domingo (6). Sem vencer nenhum jogo no Campeonato Brasileiro até agora, o tricolor acumula dois pontos na tabela, com dois empates até então.>

Na coletiva pós-jogo, o técnico Rogério Ceni comentou sobre a qualidade do jogo do Bahia, que dominou o primeiro tempo e deu espaço para o Santos crescer em campo e chegar a virar o placar no segundo. >

O técnico comentou a quantidade de pontos conquistada, e ressaltou que nenhum dos clubes no torneio venceu ambos os jogos disputados, chegando aos seis pontos ideais: "Para todos poderia ser melhor. Ninguém fez seis pontos, todo mundo teria a chance de fazer uma largada melhor, quem fez mais fez quatro, quem não fez, fez zero até agora no campeonato".>

"Ou seja, um campeonato que mostra certo equilíbrio. Eu acho que nós merecíamos vencer o Internacional (pela Libertadores), porque nós jogamos bem melhor, acho que nós merecíamos vencer o Corinthians (pelo Brasileirão), mesmo na situação que foi, porque nós fizemos um primeiro tempo bem superior até o momento da expulsão (de Everton Ribeiro)", avaliou.>

"Hoje não. Hoje eu acho que o resultado é justo, nós não podemos reclamar, porque nós jogamos abaixo do padrão que a gente joga. A gente não consegue controlar o resultado, mas nos últimos três jogos, eu acho que nós merecíamos vencer os dois jogos em casa. Hoje nós não merecemos vencer a partida, nós não podemos reclamar do resultado final por aquilo que nós produzimos", opinou.>

Na ordem de gols, o Bahia abriu o placar no primeiro tempo, mas já no início do segundo tempo tomou o primeiro gol do Santos, seguido do segundo. Perto dos acréscimos, marcou mais um e deixou tudo igual. >

"Nos últimos jogos, todo mundo diz "ah, o Bahia tomou o gol nos últimos minutos". Hoje nós fizemos o gol nos últimos minutos. Isso é parte do futebol. Eu acho que só hoje, nós não temos que reclamar, nós não rendemos tão bem como nos últimos jogos em que nós tivemos rendimento, e infelizmente faltou o resultado na parte final. É do jogo, o Santos também teve suas oportunidades, todo time tem suas oportunidades. Não é fácil, não é simples você fazer gol, não é uma coisa tão fácil como vocês imaginam", afirmou.>