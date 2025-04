BRASILEIRÃO

Rogério Ceni justifica escolha de enfrentar o Santos com maioria de reservas: 'É a única maneira de sobreviver'

O Bahia vem enfrentando um calendário exaustivo de jogos toda quarta-feira e domingo de janeiro a junho

Uma das maiores críticas do torcedor do Bahia a Ceni após o empate em 2 a 2 pela segunda rodada do Brasileirão contra o Santos no último domingo (9) foi a decisão de ir a campo com um time majoritariamente composto por reservas. Poupando titulares para o jogo da Libertadores na próxima quarta-feira (9), contra o Nacional do Uruguai, o Bahia não contou com alguns de seus principais jogadores em uma partida equilibrada e cheia de trocas contra o alvinegro. >