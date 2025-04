LIBERTADORES

Por que Ceni escalou David Duarte e deixou Caio Alexandre no banco contra o Nacional

O Bahia venceu o Nacional por 1 a 0 pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira (9)

Ser técnico de futebol é ter suas decisões opinadas e, por vezes, criticadas a todo tempo. No confronto contra o Nacional-URU pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores, nesta quarta-feira (9), o treinador Rogério Ceni foi amplamente questionado pela decisão de colocar David Duarte em campo, e poupar Caio Alexandre e Ramos Mingo. No entanto, após o resultado de 1 a 0 com gol de Erick Pulga, o professor teve como justificar.>

"Eu achei que o Caio estava um pouquinho cansado. Nós conversamos antes. Então, o departamento pediu 45, 60 minutos com ele. Eu preferi não começar. Essa função de primeiro volante eu sei que o Caio executa até de maneira melhor, mas o Erick executa melhor a ponta do tripé", justificou.>

"O Erick é uma bola aérea muito importante para a gente. Nós tivemos um time baixo, mas a gente se fortaleceu através desse tripé com Erick, David e Kanu, onde a gente se sustentou. Eu acho que foi um grande pilar de solidez do time para sair com um a zero no placar", analisou.>