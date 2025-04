COBRANÇA

'Existe sempre um estereótipo', reclama Ceni sobre pressão pelo gol sofrido nos minutos finais

O Bahia venceu o Nacional por 1 a 0 na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores sem gols na reta final da partida

O Bahia chegou ao duelo contra o Nacional-URU pela Libertadores nesta quarta-feira (9) com uma invencibilidade de dez jogos, mas com empates nos últimos três. Criando tradição de tomar gols nos últimos 35 minutos de jogo, o tricolor quebrou a sequência negativa ao vencer por 1 a 0 fora de casa, e conquistar os tão sonhados três pontos.>

"Hoje nós vencemos por 1 a 0, não tomamos o gol no final. No último jogo contra o Santos nós fizemos o gol no final. Acho que no futebol, como um todo, a gente se baseia muito pelo que acontece. Se o gol acontece no final ao nosso favor, é o time da raça, é o time que não desiste. É sempre isso, se recusa a perder. Quando você sofreu no final, é um time que ainda não estava duro", afirmou o técnico Rogério Ceni.>