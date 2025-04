AINDA NA ESPERA

Bahia só empata com o Mirassol em casa e segue sem vencer no Brasileirão

Depois de sofrer lei do ex, Esquadrão deixou tudo igual com Erick Pulga, mas não conseguiu a virada na Fonte Nova

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2025 às 18:05

Bahia x Mirassol na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O primeiro encontro oficial entre Bahia e Mirassol terminou sem vencedor. Em um duelo inédito na história, as duas equipes só empataram em 1x1 na tarde deste domingo (13), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel abriu o placar, em uma lei do ex na Arena Fonte Nova, e Erick Pulga deixou tudo igual, ainda no primeiro tempo.>

O resultado foi ruim para os dois clubes, que seguem sem ganhar na competição. O Esquadrão agora acumula três empates em sequência na Série A (já vinha de 1x1 com o Corinthians e 2x2 com o Santos) e, com os três pontos somados, ocupa neste momento a 14ª colocação. Já o Leão é o 16º, com dois pontos.>

O Bahia agora volta a campo na próxima quinta-feira (17), para enfrentar o Cruzeiro, pela 4ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 21h30, no Mineirão.>

O jogo>

O técnico Rogério Ceni promoveu cinco mudanças no Bahia em relação ao time que enfrentou o Nacional, pela Libertadores. Vetado por cansaço muscular, Lucho Rodríguez deu lugar para WIllian José, enquanto Gilberto, Ramos Mingo, Caio Alexandre e Ademir retornaram ao time titular, nos lugares de Arias, David Duarte, Erick e Cauly.>

Quem começou a partida melhor, porém, foi o Mirassol. O Leão podia ter aberto o placar ainda aos 2 minutos, quando Jean Lucas perdeu a posse na defesa e a bola chegou até Cristian. O camisa 17 arriscou de fora da área, mandando perigosamente à direita do gol de Ronaldo. >

O visitante seguiu bem no jogo, e foi premiado aos 16 minutos. Lucas Ramon recebeu na direita e cruzou na área. Gabriel se antecipou a David Duarte - que substituiu o lesionado Kanu - e chutou de primeira, com a bola acertando o travessão antes de entrar no gol: 1x0, em uma lei do ex na Fonte Nova. Formado no Esquadrão, o jogador não comemorou.>

A partir daí, o Bahia acordou para o jogo. O tricolor tentou uma resposta rápida, depois que o Mirassol errou a saída de bola. Erick Pulga entrou na grande área e cortou para a perna esquerda, só que chutou fraco e a bola foi pelo lado do gol de Muralha. Outra ótima chance veio aos 27 minutos, em um contra-ataque. Everton Ribeiro deixou Ademir na cara do gol, e o camisa 7 entrou na área tocando por cima do goleiro adversário, mas mandou para fora.>

O Esquadrão seguiu crescendo na partida, indo para cima do rival. Aos 32, Gilberto cruzou rasteiro na pequena área, mas Muralha se esticou para afastar. Dois minutos depois, na cobrança de escanteio de Everton Ribeiro, o goleiro do Leão afastou mal e Juba finalizou. A bola desviou e saiu com perigo.>

A pressão surtiu efeito e, de tanto martelar, o Bahia conseguiu o empate. Luciano Juba descolou um cruzamento na medida na segunda trave e Pulga apareceu sozinho para anotar o 1x1 na Fonte Nova, aos 38 minutos.>

O time azul, vermelho e branco voltou do intervalo querendo a virada. E até balançou as redes aos 2 minutos, quando Gilberto jogou a bola na área, Jean Lucas dividiu com a marcação e a redonda ficou com David Duarte, que chutou com força para o fundo do gol. Mas o VAR entrou em ação e o lance foi anulado por impedimento.>

O Mirassol foi surgindo aos poucos em algumas chegadas perigosas, e passou a botar Ronaldo para trabalhar. Aos 18 minutos, Cristian bateu de primeira para defesa espetacular do goleiro tricolor. Dois minutos depois, o mesmo atacante recebeu mais uma vez dentro da área e bateu cruzado - Ronaldo salvou de novo.>

O Leão chegou a comemorar o segundo gol aos 25, que também foi anulado por impedimento. Iury Castilho recebeu nas costas da defesa tricolor e mandou no ângulo do gol de Ronaldo, mas, após a revisão do VAR, o empate foi mantido.>

Passado o susto, o Bahia voltou a pressionar, buscando o triunfo em casa. Aos 37, Arias ficou com uma sobra e chutou, para defesa de Muralha. Dois minutos depois, Pulga fez a jogada individual, passou por Lucas Ramon e cruzou para Willian José. Ele mergulhou de cabeça, mas mandou a bola para fora em uma grande oportunidade.>

A partida seguiu animada e, aos 49, foi a vez do Mirassol aparecer com perigo, em finalização de Edson Carioca na trave. Logo depois, em novo contra-ataque do visitante, Iury Castilho ganhou de David Duarte no 1 contra 1 e bateu forte, só que a bola foi para fora. Sem ninguém conseguir marcar mais, o empate na Arena Fonte Nova foi selado.>

FICHA TÉCNICA>

Bahia 1x1 Mirassol - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Bahia: Ronaldo, Gilberto (Santiago Arias), Kanu (David Duarte), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Kayky), Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.>

Mirassol: Muralha, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Daniel Borges (Reinaldo); Neto Moura, José Aldo (Roni), Danielzinho e Gabriel (Maceió); Clayson (Iury Castilho) e Cristian (Edson Carioca). Técnico: Rafael Guanaes.>

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador>

Gols: Gabriel, aos 16 minutos, Erick Pulga, aos 38 minutos do primeiro tempo;>

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Gilberto (Bahia); Clayson, João Victor, Roni, Iury Castilho, Reinaldo (Mirassol);>

Público: 39.575 pagantes>

Renda: R$ 1.323.694,00>

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Marcio Bezerra Lopes Caetano (RO);>