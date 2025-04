EMPATE

'Não vou me preocupar com quem é o líder', comenta Ceni sobre posição do Bahia no Brasileirão

O tricolor empatou com o Mirassol por 1 a 1 dentro de casa neste domingo (13) pela terceira rodada do campeonato

Marina Branco

Publicado em 13 de abril de 2025 às 23:03

Rogério Ceni Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Bahia empatou por 1 a 1 com o Mirassol pela terceira rodada do campeonato neste domingo (13), no jogo que teve os piores minutos da temporada para Rogério Ceni. Na coletiva pós-jogo, o técnico avaliou o desempenho da equipe, comentando a escolha as principais dificuldades vistas em campo e a visão sobre os próximos jogos.>

Para ele, uma das reais dificuldades enfrentadas pelo tricolor foi a dificuldade de roubar a bola quando a posse era do Mirassol. "Nosso objetivo é retomar a bola logo na saída. Agora cansa fazer pressão. Quando eles passam, a gente baixa o bloco ou faz com que o adversário venha até você. A gente respira um pouco ali para recuperar a bola com energia. Não dá para fazer ida e volta o tempo todo. Demanda muita energia", avaliou.>

Com o resultado, o Bahia ocupa a décima quarta posição na tabela do Brasileirão, com três pontos acumulados até aqui. "A (minha) preocupação é fazer com que o Bahia jogue bem e tente vencer jogos. Não vou me preocupar com quem é o líder. Temos que jogar bem e vencer os jogos para futuramente olhar para a liderança do campeonato", comentou Ceni. >

"Alternativas são criadas, tanto que finalizamos três vezes mais e uma expectativa de gol três vezes maior que o adversário. Conseguimos chegar lá. Agora o Mirassol é uma equipe boa, organizada, sabe o que fazer com a bola. Posse que cansa, assertivos nos passes. Outras equipes vão sofrer. Mas em matéria de criação tivemos três vezes mais e o triplo de expectativa de gols. É uma realidade, não podemos fugir dos números", completou.>