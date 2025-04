AMOR ESTÁ NO AR!

Neymar se declara para Bruna: 'Merece todas as melhores coisas desse mundo'

Influenciadora comemora 31 anos nesta terça-feira (15) e tem ganhado homenagens do jogador do Santos

O dia é de festa para Bruna Biancardi! A influenciadora comemora 31 anos nesta terça-feira (15), e está ganhando uma série de homenagens de Neymar. Após uma surpresa romântica - com direito a 'feliz aniversário' escrito com pétalas de rosa no chão da mansão do casal -, a modelo recebeu uma declaração do atacante do Santos nas redes sociais.>