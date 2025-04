PARABÉNS!

Neymar faz surpresa romântica para comemorar aniversário de Bruna Biancardi

Influenciadora completa 31 anos nesta terça-feira (15)

Bruna Biancardi está completando 31 anos nesta terça-feira (15), e ganhou uma surpresa romântica de Neymar ainda na madrugada. A influenciadora, que é mãe de Mavie e está grávida da segunda filha, Mel, mostrou nas redes sociais uma decoração especial preparada pelo jogador do Santos, com as palavras "feliz aniversário" escritas com pétalas de rosa no chão da mansão do casal.>