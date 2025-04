EMOCIONADA

Bruna Biancardi revela reação após descobrir gravidez da 2ª filha com Neymar: 'Sentei no chão e chorava'

Influenciadora também contou como deu notícia ao jogador

Bruna Biancardi revelou como foi a reação imediata ao descobrir que estava grávida pela segunda vez. A influenciadora, que já é mãe de Mavie, que tem 1 ano e meio, está à espera de outra menina, Mel. As duas são frutos do relacionamento com o atacante Neymar, do Santos.>