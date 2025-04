ARREPENDIDO?

Após rumores de nova traição, Neymar promove culto evangélico: 'Vivemos algo lindo em Jesus'

Camisa 10 do Santos reuniu amigos e Bruna Biancardi para o evento

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2025 às 11:12

Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar viveu um mês agitado em março. Enquanto se recupera de lesão, o astro foi protagonista de críticas e polêmicas - e a principal delas sendo a suposta participação em uma festinha no interior de São Paulo, onde teria se relacionado sexualmente com uma mulher. Mas o jogador parece querer deixar os rumores para trás. O camisa 10 do Santos reuniu amigos e familiares, incluindo a noiva, Bruna Biancardi, para um culto evangélico em sua mansão.>

O evento contou com a presença do atacante Guilherme, que também atua no Peixe, e sua esposa, Tainá Augustto, além do cantor gospel Daniel Berg e do influenciador digital Matheus Pierani. >

"Vivemos algo lindo em Jesus, e essa noite ficará marcada em nossos corações", publicou Berg no Instagram, com uma foto em que aparece ao lado de Neymar, Bruna Biancardi, Guilherme e Tainá. Ele também citou um trecho do Salmo 126:3: "Grandes coisas fez o Senhor por nós, e, por isso, estamos alegres". >