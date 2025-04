'TRABALHE DURO'

Neymar manda indireta aos haters em meio aos rumores de traição: 'Felicidade incomoda'

Jogador do Santos tem sido criticado por manter vida social ativa durante recuperação da lesão na coxa esquerda

O atacante publicou, na última quarta-feira (2), uma série de imagens suas correndo no gramado do CT Rei Pelé. "A felicidade incomoda demais", iniciou o camisa 10, com uma foto sorrindo durante aquecimento em campo. "Sigo me recuperando, trabalhando", escreveu em um outro clique. Em seguida, o atleta postou uma frase motivacional: "Trabalhe duro e em silêncio para que seu sucesso possa fazer barulho".>

As postagens teriam sido uma alfinetada ao ex-jogador Neto, que detonou Neymar após o camisa 10 participar de compromissos extracampo enquanto se recupera de lesão. O atacante não participou da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, na derrota para o Vasco, no Rio de Janeiro, e também não viajou com a delegação para o duelo. No mesmo fim de semana, ele esteve em um jogo da Fúria, na disputa da Kings League, time do qual é presidente junto com Cris Guedes.>