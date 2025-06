CONCORRÊNCIA

Assim como o Brasil, Catar manifesta desejo de sediar o Mundial de Clubes de 2029

País sede da última Copa do Mundo de seleções deve entrar na disputa pela licitação da competição



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 30 de junho de 2025 às 15:45

Troféu do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

O Brasil não terá caminho livre para sediar a próxima edição do Mundial de Clubes. O Catar, país sede da Copa do Mundo de seleções em 2022, que teve a Argentina como campeã, também demonstrou interesse em ser o país sede do torneio e será o principal rival do Brasil no processo de licitação da competição. >

De acordo com o jornal espanhol Ás, Samir Xaud, presidente da CBF, conversou com Gianni Infantino, mandatário da Fifa, sobre a possibilidade de fazer do Brasil a sede do torneio daqui a quatro anos. O tema, que primeiramente foi tratado entre os dirigentes de forma privada, depois se tornou público após uma reunião das federações realizada em Miami.>

Ainda de acordo com o periódico, a Fifa estaria propensa a realizar o Mundial de Clubes no Brasil para aproveitar a infraestrutura deixada pela Copa do Mundo de futebol feminina, que vai ser disputada em território nacional em 2027.>

Nesse ponto, o Catar também conta com uma estrutura a seu favor. A nação do Oriente Médio construiu nove estádios para o torneio de seleções e teria uma organização bem adiantada para bancar a competição de clubes.>

O jornal inglês The Guardian informou que representantes cataris conversaram com integrantes da cúpula da Fifa e apostam na boa relação com a entidade como aspecto favorável. >