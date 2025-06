MUNDIAL DE CLUBES

Inter de Milão x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Italianos e brasileiros se enfrentam nesta segunda-feira (30), no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de junho de 2025 às 12:00

Inter de Milão e Fluminense se enfrentam no Mundial de Clubes Crédito: Divulgação

Em confronto decisivo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes 2025, Inter de Milão e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira (30), no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA). A bola rola às 16h (horário de Brasília) e o duelo promete fortes emoções entre europeus e sul-americanos. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Inter de Milão x Fluminense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo por Globo, SporTV, DAZN e CazéTV. Assinantes da Disney+ também poderão assistir gratuitamente via transmissão da CazéTV dentro da plataforma.>

Inter de Milão

A equipe italiana fez campanha sólida na fase de grupos, avançando na liderança com duas vitórias e um empate. Após estrear empatando com o Monterrey por 1 a 1, os Nerazzurri venceram o Urawa Red Diamonds de virada por 2 a 1 e encerraram a fase vencendo o River Plate por 2 a 0. Sob o comando de Cristian Chivu, a Inter chega embalada e com foco total no título mundial.>

Fluminense

Comandado por Renato Gaúcho, o Tricolor Carioca garantiu a segunda colocação no Grupo F após uma campanha equilibrada. Estreou empatando com o Borussia Dortmund sem gols, em atuação sólida. Depois venceu o Ulsan HD por 4 a 2 e fechou a fase com novo empate sem gols diante do Mamelodi Sundowns. O Fluminense aposta no espírito de superação e na solidez defensiva para surpreender os italianos.>

Prováveis escalações de Inter de Milão x Fluminense

Inter de Milão: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni e Dumfries; Asllani, Mkhitaryan, Barella e Dimarco; Lautaro Martínez e Esposito. Técnico: Cristian Chivu.>

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Martinelli; Jhon Arias, Canobbio e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho.>

Ficha do Jogo

Jogo: Inter de Milão x Fluminense>

Campeonato: Mundial de Clubes 2025 – Oitavas de final>

Data: Segunda-feira, 30 de junho de 2025>

Horário: 16h (horário de Brasília)>

Local: Bank of America Stadium, Charlotte (EUA)>