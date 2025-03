CONFUSÃO

Entenda a briga entre Neymar e Jorge Jesus

O jogador e o técnico deram declarações conturbadas sobre a relação de ambos no Al-Hilal

Marina Branco

Publicado em 27 de março de 2025 às 15:25

Neymar é observado por Jorge Jesus em treino Crédito: Divulgação

Na onda de comentários sobre um possível substituto para Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira, um dos nomes mais cotados é o de Jorge Jesus. Apesar do favoritismo para alguns brasileiros, as polêmicas envolvendo o técnico e Neymar, atacante do Brasil, começaram a ser relembradas como um possível obstáculo para a contratação.>

Neymar chegou como uma grande promessa para o Al-Hilal. Vindo do Paris Saint-Germain, o brasileiro elevou as expectativas do clube árabe, que aguardou ansiosamente sua estreia. No entanto, nem tudo correu como planejado.>

Ele chegou à Arábia Saudita, e se lesionou em outubro de 2023. Afastado, ele retornou apenas em outubro de 2024, fez dois jogos e se lesionou mais uma vez em novembro. Após a volta, foram mais alguns jogos, somando sete no total antes de ir para o Santos.>

Incomodado com a situação, Jorge Jesus, técnico da equipe, desabafou sobre a situação: "Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, um jogador top mundial. Mas a verdade é que, fisicamente, ele não tem conseguido acompanhar a equipe".>

Neymar não gostou de ouvir que não acompanhou o time, e contestou a fala do professor. "Obviamente fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus quando falou que eu não estava em condições iguais às da equipe. Nos treinamentos era completamente diferente. Eu demonstrava que estava apto a jogar, em condições iguais às dos atletas", disse.>

"Quando a gente fazia coletivo, quem decidia e fazia os gols era eu. Colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Nem gosto de falar sobre isso, criar esses assuntos polêmicos. Mas é a realidade. Quando ele deu essa informação, eu sabia que quando entrasse em campo ia demonstrar uma coisa diferente", continuou.>