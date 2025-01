CONVERSA COM ROMÁRIO

Neymar fala sobre relação com Jorge Jesus: 'O velho é embaçado'

Treinador do Al-Hilal criticou recentemente a condição física do craque brasileiro

Técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus mostrou preocupação com a condição física de Neymar. O treinador falou que o atacante "não tem conseguido acompanhar a equipe" e admitiu que é pequena a chance de o craque brasileiro ser inscrito no Campeonato Saudita. Em conversa com Romário, o camisa 10 falou sobre a relação com o português.