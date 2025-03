O QUE VOCÊ ACHA?

Dunga se defende por não convocar Neymar na Copa do Mundo de 2010: 'Não ia fazer diferença'

Ex-técnico da Seleção Brasileira deixou craque de fora do Mundial da África do Sul

Muito contestado em suas duas passagens pela Seleção - de 2006 a 2010 e, depois, entre 2014 e 2016 -, Dunga não se arrepende de não ter convocado Neymar para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. O jogador tinha 18 anos na época e já era tratado como uma revelação do Santos. Mas não tinha experiência anterior com o treinador ou com a equipe nacional principal. É essa, inclusive, a justificativa dada pelo comandante.>