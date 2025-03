EMPREENDEDOR

Daniel Alves vira coach e posta 'pílulas de sabedoria' no LinkedIn

Absolvido da acusação de estupro, ex-jogador voltou à rede profissional e mostrou investimentos

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de março de 2025 às 11:30

Daniel Alves Crédito: Saolab Press/Shutterstock

Daniel Alves pode até ter deletado o Instagram, mas ele ainda segue ativo em pelo menos uma rede social. De acordo com o jornal Extra, o ex-jogador vem se debruçando sobre o LinkedIn desde que deixou a prisão e passou a cumprir o regime em liberdade provisória, em março do ano passado. Na última sexta-feira (28), o ex-lateral da Seleção Brasileira foi absolvido da acusação de agressão sexual na Espanha.>

O ex-atleta vem postando fotos há 11 meses no LinkedIn, além de relembrar momentos da carreira nos campos. Ainda segundo o Extra, tornou-se uma espécie de coach, com reflexões ao estilo de autoajuda. "Suas cicatrizes são as marcas que lembram que, para vencer, você tem que pagar um preço... Quanto maior a vitória, maior o preço a pagar! Exemplo claro: Jesus Cristo", publicou.>

Nesse período, Daniel Alves também tem investido seu dinheiro, diversificando seus negócios. O baiano hoje é dono da CFC High School, que forma atletas; da OQP Sport & Management, para agenciar jogadores e levar seu know how aos times de futebol; é sócio investidor da Anne Global Beauty, de sua mãe; e fundou recentemente a Twins Açaí Premium. Ainda injetou capital em um aplicativo de eventos no Brasil e está ajudando a mulher, Joana Sanz, a abrir sua própria marca de moda praia.>

A modelo espanhola, aliás, anunciou nesta segunda-feira (31) que está grávida do primeiro filho do casal, após passar por duas fertilizações in vitro, três abortos espontâneos, uma cirurgia nas trompas e o diagnóstico de endometriose. O ex-jogador já é pai de Daniel e Vitória, frutos do antigo casamento com Dinorah Santana.>