SENTENÇA FOI ANULADA

Caso Daniel Alves: advogada diz que jovem está 'muito decepcionada' com absolvição

Ester Garcia chamou decisão de 'retrocesso' e afirmou que estuda apelar ao Supremo

Advogada que representa a jovem que acusou Daniel Alves de estupro, Ester García lamentou a absolvição do jogador no Tribunal de Justiça da Catalunha, na última sexta-feira (28). Ela disse que sua cliente está "muito decepcionada, triste e, de certa forma, sente como se tivesse voltado ao banheiro onde os eventos ocorreram". Também afirmou que estuda entrar com uma apelação contra a anulação da condenação do ex-jogador, e chamou a decisão de "retrocesso".>