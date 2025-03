BRIGA NA WEB

Jogador ameaça influenciador após provocação: 'Vou meter a mão na sua cara'

Thiago Galhardo, do Santa Cruz, não reagiu bem a uma postagem nas redes sociais: 'Quem souber o endereço desse merda me avisa'

O atacante Thiago Galhardo, do Santa Cruz, ameaçou um influenciador após ser alvo de uma provocação nas redes sociais. Torcedor do Sport, Tiago Domingues ironizou a possível contratação do irmão do jogador, Gabriel Galhardo, para o tricolor, citando a mãe e o pai dos atletas. >