É DO ESQUADRÃO

Bahia anuncia contratação de Kayky em definitivo até o final de 2029

Kayky chegou ao Bahia em fevereiro deste ano por empréstimo para dar início à sua segunda passagem no Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de junho de 2025 às 15:44

Kayky marcou o gol do Bahia diante do Palmeiras Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Antes emprestado pelo Manchester City ao Bahia, o atacante Kayky foi contratado em definitivo pelo Tricolor até o final de 2029. O anúncio da renovação do contrato foi anunciada pelo clube durante a tarde desta segunda-feira (30), através das redes sociais.>

Kayky chegou ao Bahia em fevereiro deste ano para dar início à sua segunda passagem no Esquadrão. Na atual temporada, o atacante disputou 20 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências. Um dos tentos foi justamente o do empate contra o Vitória no Barradão, que garantiu o título de campeão baiano e a primeira conquista oficial do Tricolor desde a incorporação ao Grupo CFG.>

Essa, inclusive, não foi a primeira vez que o jogador marcou em clássicos. O primeiro gol do jogador pelo Esquadrão aconteceu também em um Ba-Vi. Após o segundo tento anotado diante dos rivais rubro-negros, o jogador comemorou a conquista do estadual em entrevista ao CORREIO.>

"Cara, a sensação é inexplicável. Meu primeiro gol foi em cima deles e poder estar voltando para esse clube e fazer meu primeiro gol neles de novo... Eu acho que foi mais de destino, parece até coisa do destino, tinha que acontecer. Acho que é uma sensação inexplicável. Muito feliz pelo gol, pelo triunfo e ainda mais pelo meu segundo título com essa camisa", disse.>

Engana-se quem pensa que o atacante só decide em Ba-Vi. O camisa 37 foi o responsável pelo gol que deu o triunfo contra o Palmeiras, o primeiro na história do Bahia contra os paulistas no estado de São Paulo. Recebendo mais minutos, principalmente no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, o atleta assumiu o papel de 12º jogador em sua segunda passagem pelo Esquadrão. >

A primeira passagem foi em 2023, quando ele participou de 28 partidas, com quatro gols e cinco assistências. Em julho daquele ano, porém, Kayky sofreu uma lesão no ligamento do joelho, e o bom momento acabou interrompido. Ele teve a saída do clube baiano antecipada pelo City e passou por cirurgia na Inglaterra. Ao todo, somando as duas passagens, são 48 jogos pelo Esquadrão - sendo 22 como titular - com seis gols e nove assistências.>

O camisa 37 retornou ao Bahia em fevereiro deste ano, emprestado pelo Manchester City. Desde então, atuou em 20 jogos - sendo somente cinco como titular - e, além dos dois gols citados, também soma quatro assistências. Com 588 minutos jogados no ano, ele tem uma média de uma participação a gol a cada 98 minutos em campo.>