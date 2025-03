'ME AVISA A DATA'

Vai ter casamento? Neymar nega planos com Bruna Biancardi: 'Nem eu estava sabendo'

Jogador despistou sobre subir ao altar no ano que vem: 'Não tem nada marcado'

O jogador Neymar negou que planeja se casar com Bruna Biancardi no ano que vem. A informação de que os dois subiriam ao altar em 2026 havia sido divulgada pelo colunista Matheus Baldi, na última sexta-feira (28). De acordo com o jornalista, a cerimônia teria as filhas do casal, Mavie e Mel, como daminhas de honra, e o atacante Gabigol como padrinho. O camisa 10 do Santos, porém, disse desconhecer esses planos.>