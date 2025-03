PASSADO

Especulado para liderar a Seleção Brasileira, Jorge Jesus não tem problema algum com Neymar, afirma jornalista

Venê Casagrande afirmou que o próprio técnico pediu que ele dissesse que não tem nada contra o jogador

Marina Branco

Publicado em 27 de março de 2025 às 17:28

Neymar não deve ser inscrito por Jorge Jesus no Campeonato Saudita Crédito: Al-Hilal/Divulgação

As brigas entre Neymar e Jorge Jesus na época do Al-Hilal vieram à tona após a goleada que a Seleção Brasileira tomou da Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo, na última terça-feira (25). Isso porque, desde então, um novo técnico está sendo opinado pelos torcedores, que assumiria o Brasil na reta final até a Copa. >

Um dos principais nomes é Jorge Jesus, português que já treinou o Flamengo e hoje treina o Al-Hilal. No entanto, os dois tiveram desentendimentos enquanto Neymar jogava no clube saudita.>

Apesar das brigas, tudo indica que o técnico não está incomodado com a situação, especialmente após o próprio ter supostamente pedido a um jornalista brasileiro que dissesse que ele não tem problema algum com Neymar. >

O pedido de esclarecimento teria sido feito a Venê Casagrande, jornalista do SBT, para que tudo fosse esclarecido no programa SBT Sports Rio. “O Jorge Jesus me pediu para que eu mencione que ele não tem nada contra o Neymar. Ele falou que não tem nada contra o atleta. Muita gente está levantando esta bola como se o Jesus e o Neymar tivessem uma relação estremecida", afirmou Venê.>