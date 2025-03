RUMO AO ALTAR

Neymar e Bruna Biancardi ignoram polêmica e vão se casar em 2026; Gabigol será padrinho

Segundo colunista, mãe do primeiro filho do jogador deve ser madrinha; saiba mais

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2025 às 14:38

Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

O relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi segue firme e forte, apesar da recente sequência de polêmicas envolvendo uma suposta traição do jogador. O camisa 10 do Santos e a influenciadora estariam fazendo planos para o futuro, incluindo não só o nascimento da segunda filha, Mel, como também o casamento no ano que vem. A informação é do jornalista e colunista Matheus Baldi, do portal IstoÉ Gente. >

De acordo com ele, o casal pretende oficializar a união após a chegada da caçula. A expectativa é que a cerimônia aconteça em 2026, com as filhas Mel e Mavie como daminhas de honra, além da presença de Davi Lucca, primogênito do atleta.>