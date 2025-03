GAFE

Garota de programa que afirma ter se relacionado com Neymar chuta sexo do bebê com base em teoria não comprovada

Any Awuada acredita estar esperando um menino por enjoar bastante durante a gestação

Marina Branco

Publicado em 25 de março de 2025 às 14:10

Any Awuada mostrou imagem de ultrassom Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de afirmar que se relacionou com Neymar em uma festa privada e anunciar que está grávida, Any Awuada adicionou um novo fator à sua história - o sexo do bebê que está esperando. Segundo ela, o neném será um menino, com base na quantidade de enjoos que vem sentindo.>

Ao longo da gestação, Any fez algumas afirmações que não coincidem com possibilidades reais, como o storie em que disse que deixaria o bebê crescer quietinho em seu ovário. Na realidade, os bebês crescem no útero da mãe. >

A ideia de que muitos enjoos indicam um gênero não é cientificamente comprovada, sendo apenas uma especulação. A lenda, inclusive, afirma que enjoar muito é sinal de gravidez de uma bebê do sexo feminino, oposto do afirmado por Any.>

Em suas redes sociais, a garota de programa vem compartilhando sua gravidez, e recentemente publicou a primeira ultrassom do bebê, escrevendo “Mamãe já espera ansiosamente por você. E já te ama muito”. A ultrassom foi mostrada em um vídeo com Any na maca, perguntando onde está o neném, respondida pela médica com “Está aqui, bem pequenininho, dentro do saco gestacional”.>

Nos stories, ela arriscou o gênero do segundo filho: “Gente, eu acho, é minha opinião, tá? Que é menino. Não sei o porquê. Da primeira gravidez, da Maria Luiza, que agora é a filha mais velha, porque vai vir aí um irmãozinho… mas enfim, eu acho que é menininho, porque da minha mais novinha eu não errei. Eu falei é menina e era menina”.>