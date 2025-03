BAGUNÇA

Garota de programa explica como foi organizada a festa onde Neymar teria traído Bruna Biancardi

Any Awuada criticou a organização financeira do evento, onde as contratadas teriam recebido pagamentos por fichas de poker

Marina Branco

Publicado em 19 de março de 2025 às 12:23

Any Awuada diz que se relacionou sexualmente com Neymar Crédito: Reprodução

Muito tem se falado sobre a festa à qual Neymar teria comparecido na semana passada, com a presença de garotas de programa. Em meio às especulações, Any Awuada, que afirma ter se relacionado com o jogador no evento, contou sobre como essas festas são organizadas, além de como é feita a escolha das modelos. >

Any afirma que foi contratada para o evento exclusivo para homens e profissionais do ramo por intermédio do "assessor" das mulheres convidadas. "Ele faz uma seleção, como se fosse um book com as meninas que ele agencia, e foi escolhendo. Os organizadores da festa escolheram alguns dos nomes que ele deu olhando fotos e vídeos. Depois disso, criaram um grupo de WhatsApp, que eu tenho aqui", revelou em entrevista ao podcast Link Vip.>

O grupo, chamado "evento hoje", reunia as mulheres escolhidas, que segundo Any, foram ao local sem saber que Neymar estaria presente. A assessoria do jogador nega sua presença, mas a modelo discorda do posicionamento. "Nós sabíamos que era um jogador, porque nos foi avisado que não podia celular. Geralmente, MCs e cantores não se importam de ter celular. Jogadores são os únicos", contou ela.>

Antes de ir ao local, ela afirma que receberia 10 mil reais pelo acordo: "Ele avisa antes quanto é, mas ele fala que sempre pode ter o extra, por fora". Além disso, ela ganhou fichas de poker para trocar no caixa, e afirma ter recebido mais 10 mil de Neymar. "Eles não perguntavam qual o seu pix, ou toma o dinheiro. Eles iam dando fichinhas, e você trocava no caixa", explicou.>

Para ela, a desorganização dos pagamentos na festa foi latente: "Deu problema, porque dei meu pix, e no dia seguinte disseram que perderam o papel que dizia quantas fichinhas cada uma tinha dado. Eles não tinham nenhuma organização. Fiquei bem brava, porque falaram que perderam o papel que tinham anotado a quantia de cada menina. Pediram para que a gente falasse quanto tínhamos ganhado de ficha".>

"Era uma chácara, diversos quartos, e a mesa de pôquer ficava no meio da festa. As modelos ficavam em volta. Não chegava sentando no colo de alguém, mas eles chamavam quem queriam. Eles podiam trocar", contou ela sobre a dinâmica da festa, que recebeu as profissionais cerca de 23h da noite. >

Ela contou ainda que as relações com convidados começaram de fato após as duas da manhã. "Os outros caras já estavam com meninas, Neymar até então bem quietinho. Imaginei que ele só ia jogar pôquer, ficar de boa, não vai fazer nada. Depois de umas duas horas e meia, começou a dançar, ficou bem bêbado, e chamou uma menina", contou.>

"Só que ela recusou, não foi. Chamou outra, sentou do lado dele, ela foi na frente e ele foi atrás no quarto. Os dois voltaram, uma hora e meia depois, ele me chamou", completou. Segundo ela, eles chegaram a conversar antes de se relacionarem.>