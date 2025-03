LUCROS

Any Awuada afirma que ganhou quase meio milhão de reais desde que se relacionou com Neymar

A garota de programa está no ramo há sete anos e recebeu até propostas em plataformas online após a polêmica

Marina Branco

Publicado em 19 de março de 2025 às 11:54

Modelo Any Awuada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As polêmicas envolvendo Neymar e a garota de programa Any Awuada seguem ganhando novas atualizações. Agora, Any se pronunciou quanto à quantidade de dinheiro que ganhou com a reprcussão das especulações de que ele teria traído Bruna Biancardi com ela.>

Segundo Any, desde a festa no interior de São Paulo onde ela afirma ter se relacionado com Neymar, ela ganhou cerca de meio milhão de reais. Os lucros obtidos foram comentados no poscast Link Vip, onde afirmou que ganhou "400 e poucos mil reais", além de receber um convite para criar perfil em plataforma de conteúdo adulto. >