NAS REDES SOCIAIS

Suposta amante de Neymar mostra ultrassom, e detalhe em imagem chama a atenção

Any Awuada alega ter tido um envolvimento com o jogador do Santos durante festa

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2025 às 11:21

Any Awuada mostrou imagem de ultrassom Crédito: Reprodução/Instagram

Any Awuada, mulher que afirma ter feito sexo com Neymar durante uma festinha privada, reafirmou que está esperando um bebê. A criadora de conteúdo adulto mostrou nas redes sociais, na última segunda-feira (24), alguns registros da primeira consulta médica, assim como uma ultrassonografia que comprovaria sua gravidez.>

"Estou aqui na maternidade, e vou fazer o primeiro ultrassom hoje", disse, empolgada, em um vídeo publicado no Instagram. Durante o exame, ela questionou a profissional de saúde sobre o bebê. "Onde está o neném?", perguntou. "Está aqui, bem pequenininho, dentro do saco gestacional", afirmou a médica.>

No monitor do equipamento, é possível notar um tempo gestacional de seis semanas, além da data de 10 de fevereiro de 2025. A influenciadora explicou: "Ali é o tempo desde o primeiro dia da minha última menstruação".>