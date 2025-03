'HORA DE PERDER'

Influencer perde R$ 1 milhão durante jogo de poker na casa de Neymar: 'Pânico e terror'

'Martelada do Thor isso aqui, hein?', lamentou Buzeira em vídeo nas redes sociais

Um dos 'parças' de Neymar levou um enorme prejuízo após uma noite de poker na casa do atacante do Santos. O influenciador digital Bruno Santos, conhecido como Buzeira, relatou ter perdido uma verdadeira fortuna durante o encontro entre amigos, realizado na última segunda-feira (24): R$ 1 milhão. >

"É pânico e terror, rapaziada, na casa do NJ [Neymar Jr.]. Menos R$ 1 milhão na conta do Buzeira. Rapaz, martelada do Thor isso aqui, hein? Mas está tranquilo, vamos embora! Já ganhei demais, está na hora de perder. Menos R$ 1 milhão, é pânico e terror", disse o influenciador, em vídeo postado nas redes sociais.>