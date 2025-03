CHANCE DO HEXA?

Brasil deve atuar em função de Neymar? Rodrygo cita Romário e responde

Jogador do Real Madrid deu sua opinião sobre a forma que a Seleção deveria jogar

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2025 às 14:13

Rodrygo em entrevista a Romário Crédito: Reprodução

O protagonismo de Neymar (ou não) na Seleção Brasileira é tema recorrente de discussões entre torcedores. Para alguns, a equipe deve atuar em função do camisa 10. Para outros, o coletivo deve prevalecer sobre talentos individuais. Prestes a enfrentar a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Rodrygo foi questionado por Romário e deu sua opinião.>

"Em 1970, o Brasil jogou para o Pelé. Em 1994, o Brasil jogou para Romário. Em 2002, o Brasil jogou para o Ronaldo Fenômeno. Você entende que se o Neymar estiver bem fisicamente, tecnicamente e mentalmente no ano da Copa e a Seleção Brasileira jogar para o Neymar, há chance de conquistar o hexa?", perguntou Romário.>

"Sim, com certeza. Acho que todo mundo entende isso. E a Copa passada foi um grande exemplo para gente. Tem essa história do Brasil ter jogado para grandes jogadores. E a gente acabou vendo nosso maior rival, a Argentina, conquistando um título onde todo mundo se fechava e jogava pelo Messi. Então a gente entende", respondeu o jogador do Real Madrid, em entrevista à RomárioTV.>

"Todo mundo sabe a qualidade do Neymar, sabe que ele é nosso melhor jogador, nosso camisa 10. Então a gente vai correr por ele com muita honra e orgulho porque a gente sabe que ele vai ajudar a gente. Se você tem um cara desse no time e você tem a oportunidade de correr por ele, fica mais fácil", completou.>