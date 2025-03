SAIA JUSTA

Ronaldo pede desculpas a Neymar após dizer que atacante não se dá bem com presidente da CBF

Declaração foi dada durante entrevista a um podcast



Gabriel Rodrigues

Estadão

Publicado em 24 de março de 2025 às 20:54

Ronaldo Fenômeno se desculpou com Neymar Crédito: Reprodução

O ex-atacante Ronaldo pediu desculpas para Neymar após afirmar que o jogador do Santos não tem uma boa relação com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. De acordo com o Fenômeno, a relação entre Neymar e Ednaldo teria ficado abalada após o camisa 10 ter rompido o ligamento do joelho durante a derrota do Brasil para o Uruguai, em 2023. Por conta da lesão, Ney ficou parado por quase um ano. >

"Pelo que eu sei, ele (Neymar) não se dá bem também com o Ednaldo porque ele acusa o Ednaldo que a lesão dele do cruzado foi no campo do Cuiabá, com gramado irregular. Foi o que eu ouvi, não posso afirmar se é verdade", disse Ronaldo durante participação no podcast Charla.>

Curiosamente, a partida contra o Uruguai em que Neymar se machucou, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, aconteceu em Montevidéu, capital uruguaia, e não em Cuiabá, como afirmou Ronaldo na entrevista.>

Nesta segunda-feira, o campeão do mundo de 2002 pela seleção brasileira se desculpou com Neymar. "Deixo aqui o meu pedido de desculpa ao Neymar por ter falado da sua relação com o presidente da CBF. Como ex-jogador, sei o quanto histórias mal contadas podem nos prejudicar. Sei também o quanto o seu talento pode fazer a diferença na seleção brasileira. É por isso que torço", disse.>

Ronaldo anunciou neste mês que iria retirar sua candidatura à presidência da CBF, por não ter sequer conseguido se reunir com os presidentes das federações estaduais. Na entrevista ao podcast, o ex-atacante deu mais detalhes sobre a sua tentativa frustrada de comandar o futebol brasileiro.>

"O sistema realmente não deixa ninguém entrar. Tanto que, historicamente, a CBF nunca teve uma eleição com dois candidatos Quem está no poder se reelege ou elege o sucessor", disse o ex-atleta.>