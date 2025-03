INSATISFAÇÃO

Ronaldo Fenômeno desiste de candidatura à presidência da CBF: 'Pouco importa a minha opinião'

O jogador não foi ouvido por 23 das 27 federações filiadas, tornando sua candidatura impossível

Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião. Conforme já… pic.twitter.com/nOdHJkRvT7

Em seu pronunciamento, Ronaldo desistiu de se candidatar, afirmando que o que ele pensa não importa quando comparado à decisão do grupo. "Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião", escreveu.>

"Conforme já havia dito, os meus primeiros passos seriam na direção de dar voz e espaço aos clubes, bem como escutar as federações em prol de melhorias nas competições e desenvolvimento do esporte em seus estados. A mudança necessária viria desse alinhamento estratégico, com a força da visão compartilhada", continuou.>

Em sua nota, Fenômeno expôs a situação vivida com as federações, que não chegaram a ouvir seu projeto para a presidência: "No entanto, no meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo".>