SERÁ?

Romário pergunta a Ronaldo se teria vaga na Seleção de 2002; veja a resposta

Fenômeno respondeu se craque teria espaço no time dirigido por Luiz Felipe Scolari

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 15:03

Romário entrevistou Ronaldo Fenômeno no De Cara com o Cara Crédito: Reprodução

A resposta de Neymar sobre jogar no lugar de Rivaldo na Seleção Brasileira pentacampeã mundial, em 2002, causou polêmica no mundo da bola. Agora, foi a vez de outro craque opinar sobre a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari. Em entrevista a Romário, Ronaldo foi questionado se o próprio Baixinho teria espaço naquele time. E não pestanejou ao responder:>

"Tinha, lógico, em qualquer seleção ou time você vai ter vaga", falou o Fenômeno, em participação no segundo episódio do programa De Cara com o Cara, da Romário TV.>

"Jogador bom joga com jogador bom em qualquer situação. É só jogar em campo que se entende. Eu e você, a gente mal treinava, mas a gente se olhava, se entendia e jogava por música", completou.>

A expectativa era alta para ver Romário e Ronaldo juntos em ação na Copa de 1998. Mas o Baixinho foi cortado por uma lesão e não atuou naquele Mundial, quando o Brasil ficou com o vice. Na edição seguinte do torneio, o astro acabou preterido por Felipão. O ex-jogador questionou Fenômeno se houve algum tipo de veto do elenco à sua convocação. Ele garantiu que não, mas relembrou uma história que viveu durante aquela Copa.>

"Não, absolutamente não. Nenhum movimento de jogador que eu saiba. Pode ter tido alguma coisa individual, mas em termos de grupo, absolutamente não. Até porque eu fui um dos últimos a chegar", disse Ronaldo.>