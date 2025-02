'A GENTE ESTÁ AQUI PARA PROVOCAR'

Romário abre o jogo sobre polêmica envolvendo Neymar: 'Achei do cara***'

Declaração do jogador do Santos em entrevista ao Baixinho gerou 'embate' nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 11:33

Romário e Neymar na estreia do quadro De Cara Com O Cara Crédito: Reprodução

Em entrevista a Romário, Neymar disse que jogaria no lugar de Rivaldo no ataque da seleção brasileira pentacampeã mundial, em 2002. A declaração causou polêmica e desencadeou uma treta generalizada nas redes sociais. Quase um mês depois, o Baixinho deu sua opinião sobre a confusão e, no modo 'sincerão', confessou: adorou a repercussão.>

"Eu achei do caralho, porque é tudo isso que a gente quer conseguir. A gente está aqui para provocar polêmica, polêmicas interessantes e sadias, né?!", comentou, em entrevista ao Canal GOAT.>

"A resposta do Neymar a gente tem que respeitar. Eu ouvi muitas pessoas dentro do futebol e até fora do futebol criticando o Neymar pela colocação. Outros criticando o Rivaldo porque o Neymar é realmente melhor do que o Rivaldo. Isso faz parte do dia a dia do jornalismo, vamos dizer assim. Ter provocado isso é muito legal", completou.>

A confusão surgiu após o atacante, hoje no Santos, participar do programa De Cara com o Cara, da Romário TV. Questionado pelo ex-jogador sobre qual vaga ele ocuparia na Seleção Brasileira que conquistou o pentacampeonato mundial, em 2002, Neymar respondeu que ficaria no lugar de Rivaldo e que jogaria ao lado de Ronaldo e de Ronaldinho Gaúcho.>

O comentário, porém, não caiu bem e várias pessoas rebateram - inclusive o próprio Rivaldo. Ele discordou publicamente e afirmou em suas redes sociais que, com "100% de certeza", isso jamais aconteceria.>

"Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo", postou Rivaldo.>