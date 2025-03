GRAVIDEZ

Garota de programa que diz ter se relacionado com Neymar afirma que está grávida de uma semana

Any Awuada não revelou quem é o pai e ressaltou ainda que não precisa de pensão para cuidar do bebê

Marina Branco

Publicado em 19 de março de 2025 às 16:51

Neymar e Any Awuada Crédito: Reprodução I X

Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel - todos filhos de Neymar, sendo a segunda e a última filhas de Bruna Biancardi, sua atual namorada ainda grávida da pequena Mel. No entanto, Any Awuada, garota de programa que alega ter se relacionado com Neymar em uma festa na semana passada, afirma que também está grávida. >

Segundo Any, ela está com uma gestação de uma semana, tempo que corresponde ao encontro que ela afirma ter tido com Neymar. Any não revelou quem seria o pai da criança, mas disse que não precisa de nenhuma pensão para criar o bebê. >

Any anunciou a gravidez nos melhores amigos do Instagram, mas o storie acabou parando em páginas de fofoca. Segundo ela, o teste foi feito após perceber um atraso na menstruação.>

“Era pra minha menstruação ter descido antes de ontem e não desceu… minha vida é uma piada. Todo mundo zoando, pois é”, comentou. “Comprei o teste, tenho quase certeza que vai dar negativo… santo Deus, Nossa Senhora Aparecida, vocês tão lendo isso aqui? Grávida de uma semana”, afirmou, mostrando o teste.>

Ainda nos stories, ela comentou sobre a possibilidade de pensão, afirmando que não faz questão de nada e não revelou quem é o pai: “Até a minha neta eu já aposentei se eu quiser, sozinha, sem precisar da pensão de ninguém, até porque um filho não é brincadeira. E vamo lá: vocês não sabem quem é o pai, ninguém sabe, só eu sei. Vamo respeitar um pouquinho".>

Gravidez secreta?

Anteriormente, Any havia afirmado que, caso engravidasse do jogador, manteria a gestação em sigilo. A opção foi explicada nos stories enquanto ela respondia a perguntas de seguidores enviadas em uma caixinha. "Se você estiver grávida do Neymar, você vai contar? Ou vai deixar em segredo?", perguntou um seguidor. >

"Não, eu não contaria. Jamais. Eu deixaria o neném bem quietinho, crescendo dentro do meu ovário. Seria saudável. Só para amigos e família, porque as pessoas são maldosas", respondeu ela. Vale ressaltar que uma gestação não se desenvolve dentro dos ovários, e sim do útero.>

Na legenda do vídeo, ela ressaltou ainda que não estava grávida. Em outra publicação, ela garantiu que não engravidaria de Neymar por ter urinado após a relação. “Gente, fiquem tranquilos, porque eu fiz xixi logo em seguida. E quando você faz xixi logo em seguida, você não engravida. Então, tipo assim, não tem essa possibilidade”, garantiu.>