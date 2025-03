PERRENGUES

Mãe da filha de Neymar fica parada na estrada com bebê e vai parar no hospital

Amanda Kimberlly recebeu ajuda de estranhos após uma série de imprevistos

Amanda Kimberlly revelou uma série de perrengues que precisou enfrentar em sua recente viagem ao Rio de Janeiro com Helena, fruto do relacionamento com Neymar. Em um desabafo nas redes sociais, nesta quinta-feira (27), a modelo disse que passou por vários imprevistos, incluindo ficar parada na estrada e precisar da ajuda de desconhecidos. No fim, acabou indo ao hospital por conta do estresse.>