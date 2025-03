VEJA AS FOTOS

Amanda Kimberlly se hospeda em mansão perto de onde Neymar e Bruna Biancardi estavam

Modelo passou fim de semana na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro

Mãe de Helena, terceira filha de Neymar, Amanda Kimberlly passou o último fim de semana em uma mansão perto de onde o atacante estava. De acordo com o jornal Extra, a modelo ficou hospedada em uma casa em Angra dos Reis/Mangaratiba, que fica apenas a 34 km de distância da propriedade do jogador do Santos - e que tem diárias de R$ 5,3 mil.>