ERROU NA MATEMÁTICA

Garota de programa do 'caso Neymar' tenta explicar quando engravidou, mas comete nova gafe

Any Awuada intrigou seus seguidores com explicação sobre a data de concepção

A acompanhante Any Awuada, que afirma ter feito sexo com Neymar em uma festinha privada, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais. Mais uma vez, por cometer uma gafe ao falar sobre sua gravidez. A criadora de conteúdo adulto foi questionada sobre a data exata da concepção do bebê. Ela, porém, deu uma resposta inusitada que intrigou os seguidores.>

Em um vídeo postado no Instagram, Any tentou explicar o período fértil feminino, mas acabou se confundindo nos cálculos. A influenciadora afirmou que as mulheres só podem engravidar durante 20 dias no mês, detalhando que esse período ocorreria "duas semanas antes e duas semanas depois da menstruação". Durante a explicação, ela tentou somar os dias e se atrapalhou.>